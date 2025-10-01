Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Kyndryl варира от ₹855K на year до ₹2.64M. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹1.14M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kyndryl. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Band 6
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
