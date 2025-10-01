Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Austin Area в Kyndryl варира от $106K на year за Band 6 до $121K на year за Band 8. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $107K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kyndryl. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
