Kyndryl Специалист по данни Заплати в Greater Bengaluru

Възнаграждението за Специалист по данни in Greater Bengaluru в Kyndryl възлiza на ₹2.79M на year за Band 7. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹2.95M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kyndryl. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Специалист по данни at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹47,912. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Специалист по данни role in Greater Bengaluru is ₹33,806.

