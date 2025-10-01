Директория на компаниите
Kubrick Group
  Заплати
  Софтуерен инженер

  Всички заплати в Софтуерен инженер

  Greater London Area

Kubrick Group Софтуерен инженер Заплати в Greater London Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater London Area в Kubrick Group възлиза на £31.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kubrick Group. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Kubrick Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£31.5K
Ниво
L3
Основна
£31.5K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
0-1 Години
Какви са кариерните нива в Kubrick Group?

£121K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

Включени длъжности

Дейта инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Kubrick Group in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £46,329. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kubrick Group for the Софтуерен инженер role in Greater London Area is £38,286.

Други ресурси