Директория на компаниите
Kroll
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Анализатор по киберсигурност

  • Всички заплати в Анализатор по киберсигурност

Kroll Анализатор по киберсигурност Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Анализатор по киберсигурност в Kroll възлиза на CA$138K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kroll. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$138K
Ниво
Senior Consultant
Основна
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Анализатор по киберсигурност оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в Kroll е с годишно общо възнаграждение от CA$175,216. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kroll за позицията Анализатор по киберсигурност е CA$92,615.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Kroll

Свързани компании

  • Orion Innovation
  • Hyland
  • MORSE
  • Cole Engineering Services
  • Avanade
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси