Медианният пакет за възнаграждение на Счетоводител in United States в Kroll възлиза на $155K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kroll. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
Общо годишно
$155K
Ниво
L4
Основна
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Години в компанията
6 Години
Години опит
8 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Kroll in United States е с годишно общо възнаграждение от $265,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kroll за позицията Счетоводител in United States е $140,000.

