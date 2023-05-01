Директория на компаниите
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Заплати

Заплатата в Kratos Defense and Security Solutions варира от $33,830 общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $301,500 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Kratos Defense and Security Solutions. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Бизнес развитие
$302K
Хардуерен инженер
$33.8K
Механичен инженер
$73.5K

Софтуерен инженер
$89.2K
ЧЗВ

