Konami Gaming Заплати

Заплатата в Konami Gaming варира от $80,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $85,073 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Konami Gaming. Последно актуализирано: 11/25/2025

Софтуерен инженер
Median $80K
Проектен мениджър
$85.1K
Най-високо платената позиция в Konami Gaming е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $85,073. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Konami Gaming е $82,536.

