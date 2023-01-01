Директория на компаниите
Kohler
Kohler Заплати

Заплатата в Kohler варира от $58,800 общо възнаграждение годишно за Програмен мениджър в долния край до $170,850 за Мениджър на технически програми в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Kohler. Последно актуализирано: 11/25/2025

Софтуерен инженер
Median $80K
Механичен инженер
Median $94.8K
Бизнес анализатор
$97K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Специалист по данни
$115K
Продуктов дизайнер
$164K
Продуктов мениджър
$139K
Програмен мениджър
$58.8K
Архитект на решения
$144K
Мениджър на технически програми
$171K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Kohler е Мениджър на технически програми at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $170,850. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kohler е $114,570.

