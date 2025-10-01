Директория на компаниите
Kofax
Kofax Софтуерен инженер Заплати в Waterloo Region

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Waterloo Region в Kofax възлиза на CA$97.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kofax. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Общо годишно
CA$97.2K
Ниво
Senior
Основна
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$5.1K
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Kofax?

CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Kofax in Waterloo Region е с годишно общо възнаграждение от CA$106,254. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kofax за позицията Софтуерен инженер in Waterloo Region е CA$96,286.

