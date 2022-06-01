Директория на компаниите
Kofax
Kofax Заплати

Медианната заплата на Kofax е $71,142 за Софтуерен инженер . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Kofax. Последно актуализирано: 11/25/2025

Софтуерен инженер
Median $71.1K

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Kofax е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $71,142. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kofax е $71,142.

Други ресурси

