Koenig Solutions
Koenig Solutions Заплати

Заплатата в Koenig Solutions варира от $5,823 общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $14,459 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Koenig Solutions. Последно актуализирано: 11/25/2025

Продуктов дизайнер
$14.5K
Архитект на решения
$5.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Koenig Solutions е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $14,459. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Koenig Solutions е $10,141.

Други ресурси

