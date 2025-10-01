Директория на компаниите
Koddi
Koddi Софтуерен инженер Заплати в Greater Dallas Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Dallas Area в Koddi възлиза на $78K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Koddi. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Общо годишно
$78K
Ниво
L1
Основна
$75K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$3K
Години в компанията
0 Години
Години опит
0 Години
Какви са кариерните нива в Koddi?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

Самый высокий пакет вознаграждения для Софтуерен инженер в Koddi in Greater Dallas Area составляет $106,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Koddi для позиции Софтуерен инженер in Greater Dallas Area составляет $75,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Koddi

