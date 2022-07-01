Директория на компаниите
Koddi
Koddi Заплати

Заплатата в Koddi варира от $78,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $174,125 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Koddi. Последно актуализирано: 11/25/2025

Софтуерен инженер
Median $78K

Backend софтуерен инженер

Мениджър на софтуерно инженерство
$174K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Koddi е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $174,125. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Koddi е $126,063.

Други ресурси

