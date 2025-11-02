Директория на компаниите
Kodak Alaris
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Kodak Alaris възлиза на $100K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kodak Alaris. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
Kodak Alaris
Software Engineer
hidden
Общо годишно
$100K
Ниво
hidden
Основна
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Kodak Alaris?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Kodak Alaris in United States е с годишно общо възнаграждение от $135,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kodak Alaris за позицията Софтуерен инженер in United States е $100,000.

Други ресурси