Kobold Completions
    • За нас

    Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.

    koboldinc.com
    Уебсайт
    2008
    Година на основаване
    45
    Брой служители
    $1M-$10M
    Прогнозни приходи
    Централа

