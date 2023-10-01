Knowunity Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Knowunity варира от $49,000 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $75,998 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Knowunity. Последно актуализирано: 11/23/2025

Софтуерен инженер
Median $76K
Продуктов дизайнер
$49K
Най-високо платената позиция в Knowunity е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $75,998. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Knowunity е $62,499.

