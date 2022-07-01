Директория на компаниите
Known
Работите тук? Заявете вашата компания

Known Заплати

Заплатата в Known варира от $35,175 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $161,190 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Known. Последно актуализирано: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Мениджър анализ на данни
$161K
Специалист по данни
$153K
Софтуерен инженер
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Known е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $161,190. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Known е $153,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Known

Свързани компании

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси