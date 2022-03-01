Директория на компаниите
Knightscope
Knightscope Заплати

Заплатата в Knightscope варира от $130,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $231,835 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Knightscope. Последно актуализирано: 10/21/2025

Програмен мениджър
$232K
Проектен мениджър
$179K
Софтуерен инженер
Median $130K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Knightscope е Програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $231,835. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Knightscope е $178,500.

Други ресурси