Директория на компаниите
Knighthead Capital Management
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Knighthead Capital Management, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Knighthead Capital Management is an investment management firm based in New York that focuses on event-driven, distressed credit, and special situation opportunities in various industries.

    knighthead.com
    Уебсайт
    2008
    Година на основаване
    30
    Брой служители
    $1M-$10M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Knighthead Capital Management

    Свързани компании

    • Stripe
    • Databricks
    • Tesla
    • Netflix
    • Roblox
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси