Директория на компаниите
Knight Frank
Работите тук? Заявете вашата компания

Knight Frank Заплати

Заплатата в Knight Frank варира от $33,322 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $125,648 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Knight Frank. Последно актуализирано: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Аналитик данни
$33.3K
Специалист по данни
$53.2K
Софтуерен инженер
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Мениджър софтуерно инженерство
$111K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Knight Frank е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $125,648. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Knight Frank е $81,879.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Knight Frank

Свързани компании

  • Lyft
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • SoFi
  • DoorDash
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси