Директория на компаниите
Knak
Работите тук? Заявете вашата компания

Knak Заплати

Заплатата в Knak варира от $89,197 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $92,535 за Маркетинг в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Knak. Последно актуализирано: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $89.2K
Маркетинг
$92.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Knak е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $92,535. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Knak е $90,866.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Knak

Свързани компании

  • Uber
  • Flipkart
  • Amazon
  • DoorDash
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/knak/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.