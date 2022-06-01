Директория на компаниите
KMS Technology
KMS Technology Заплати

Заплатата в KMS Technology варира от $12,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $48,040 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на KMS Technology. Последно актуализирано: 10/21/2025

Софтуерен инженер
Median $12K

Фул-стак софтуер инженер

Бизнес аналитик
$19.3K
Маркетингови операции
$13.1K

Продуктов дизайнер
$13.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$48K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в KMS Technology е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $48,040. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в KMS Technology е $13,507.

