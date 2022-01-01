KLDiscovery Заплати

Директория на компаниите
Диапазонът на заплатите на KLDiscovery варира от $8,964 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $114,425 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на KLDiscovery. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $70K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Бизнес анализатор
$59.7K
Информационен технолог (ИТ)
$9K

Консултант по управление
$101K
Ръководител на проект
$114K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в KLDiscovery, е Ръководител на проект at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $114,425. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в KLDiscovery, е $70,000.

