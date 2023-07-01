Директория на компаниите
Klangoo
    This company specializes in Artificial Intelligence and Natural Language Processing services. Their main product, MAGNET, is an Audience Engagement Solution designed for the Media industry.

    http://www.klangoo.com
    Уебсайт
    2014
    Година на основаване
    31
    Брой служители
    $1M-$10M
    Прогнозни приходи
    Централа

