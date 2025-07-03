Директория на компаниите
Kiya.ai
Работите тук? Заявете вашата компания

Kiya.ai Заплати

Заплатата в Kiya.ai варира от $5,844 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $9,888 за Рисков капиталист в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Kiya.ai. Последно актуализирано: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $5.8K
Рисков капиталист
$9.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Kiya.ai е Рисков капиталист at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $9,888. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kiya.ai е $7,866.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Kiya.ai

Свързани компании

  • Stripe
  • Google
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kiyaai/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.