Директория на компаниите
Kitware
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Kitware Заплати

Диапазонът на заплатите на Kitware варира от $127,000 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $293,525 за Ръководител на експерти по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Kitware. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $127K
Ръководител на експерти по данни
$294K
Ръководител софтуерно инженерство
$205K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Kitware adalah Ръководител на експерти по данни at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $293,525. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Kitware adalah $204,820.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Kitware

Свързани компании

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Kaseya
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси