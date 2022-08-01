Директория на компаниите
Kitu Systems
Kitu Systems Заплати

Медианната заплата на Kitu Systems е $200,990 за Мениджър на софтуерно инженерство . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Kitu Systems. Последно актуализирано: 11/22/2025

Мениджър на софтуерно инженерство
$201K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Kitu Systems е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $200,990. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kitu Systems е $200,990.

Други ресурси

