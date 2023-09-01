Директория на компаниите
King Заплати

Заплатата в King варира от $36,686 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $288,878 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на King. Последно актуализирано: 11/21/2025

Софтуерен инженер
Median $122K

Софтуерен инженер за видеоигри

Маркетинг
Median $129K
Бизнес анализатор
$280K

Корпоративно развитие
$107K
Специалист по данни
$131K
Продуктов мениджър
$216K
Проектен мениджър
$132K
Рекрутър
$36.7K
Продажби
$289K
Мениджър на софтуерно инженерство
$99.3K
Технически писател
$76.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в King е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $288,878. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в King е $129,249.

