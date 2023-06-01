Директория на компаниите
King Street Capital Management
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за King Street Capital Management, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    King Street Capital Management is a worldwide alternative asset manager that specializes in identifying complex investment opportunities across asset classes and geographies where it has an advantage.

    kingstreet.com
    Уебсайт
    1995
    Година на основаване
    270
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за King Street Capital Management

    Свързани компании

    • Uber
    • Lyft
    • Stripe
    • Dropbox
    • Apple
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси