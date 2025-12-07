Директория на компаниите
Kepler
Средното общо възнаграждение за Маркетингови операции in United States в Kepler варира от $52.7K до $76.7K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kepler. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$60.5K - $68.9K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$52.7K$60.5K$68.9K$76.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Kepler?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетингови операции в Kepler in United States е с годишно общо възнаграждение от $76,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kepler за позицията Маркетингови операции in United States е $52,650.

Други ресурси

