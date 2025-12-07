Директория на компаниите
Kepler Communications
Kepler Communications Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Canada в Kepler Communications варира от CA$150K до CA$213K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kepler Communications. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$124K - $147K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$109K$124K$147K$155K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Kepler Communications in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$213,027. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kepler Communications за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$150,045.

