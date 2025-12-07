Директория на компаниите
Kent
Kent Механичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in United Kingdom в Kent варира от £31.2K до £44.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kent. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$48.1K - $56.3K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$42K$48.1K$56.3K$59.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Kent in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £44,534. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kent за позицията Механичен инженер in United Kingdom е £31,212.

