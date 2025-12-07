Директория на компаниите
Kent
Средното общо възнаграждение за Химичен инженер in India в Kent варира от ₹2.07M до ₹3.01M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kent. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$27K - $30.8K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Kent?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Химичен инженер в Kent in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,010,258. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kent за позицията Химичен инженер in India е ₹2,066,363.

