Kent Hospital
Kent Hospital Лекар Заплати

Средното общо възнаграждение за Лекар in United Kingdom в Kent Hospital варира от £90.8K до £127K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kent Hospital. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$132K - $160K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$122K$132K$160K$171K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Kent Hospital?

Най-високоплатеният пакет за Лекар в Kent Hospital in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £126,947. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kent Hospital за позицията Лекар in United Kingdom е £90,833.

