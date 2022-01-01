Директория на компаниите
KenSci
Работите тук? Заявете вашата компания

KenSci Заплати

Заплатата в KenSci варира от $114,660 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $155,775 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на KenSci. Последно актуализирано: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продуктов мениджър
$115K
Софтуерен инженер
$156K
Мениджър софтуерно инженерство
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в KenSci е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $155,775. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в KenSci е $119,400.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за KenSci

Свързани компании

  • Pluralsight
  • Circadence
  • Kareo
  • Pantheon
  • DrChrono
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси