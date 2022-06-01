Директория на компаниите
Kelly Services
Kelly Services Заплати

Диапазонът на заплатите на Kelly Services варира от $29,371 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $102,485 за Маркетинг в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Kelly Services. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $97K
Рекрутер
Median $65K
Ръководител бизнес операции
$77.6K

Експерт по данни
$47.8K
Човешки ресурси
$32.1K
Информационен технолог (ИТ)
$29.4K
Маркетинг
$102K
Доверие и безопасност
$87.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Kelly Services, е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $102,485. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Kelly Services, е $71,305.

