Директория на компаниите
KeHE
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

KeHE Продуктов дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United States в KeHE варира от $77.9K до $111K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на KeHE. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$89.3K - $105K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$77.9K$89.3K$105K$111K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Продуктов дизайнер заявки в KeHE за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в KeHE?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в KeHE in United States е с годишно общо възнаграждение от $111,150. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в KeHE за позицията Продуктов дизайнер in United States е $77,900.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за KeHE

Свързани компании

  • Meijer
  • Hy-Vee
  • Houzz
  • Jane
  • Patagonia
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kehe/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.