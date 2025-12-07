Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in India в KeepWorks варира от ₹1.44M до ₹2.1M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на KeepWorks. Последна актуализация: 12/7/2025
Средно общо възнаграждение
