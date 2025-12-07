Директория на компаниите
Keela
Keela Рекрутър Заплати

Средното общо възнаграждение за Рекрутър in Canada в Keela варира от CA$95.9K до CA$134K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Keela. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$75.6K - $91.6K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Keela?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Keela in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$134,087. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Keela за позицията Рекрутър in Canada е CA$95,942.

Други ресурси

