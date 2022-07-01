Директория на компаниите
Keap
Работите тук? Заявете вашата компания

Keap Заплати

Заплатата в Keap варира от $86,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $185,925 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Keap. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $86K
Продуктов дизайнер
$118K
Продуктов мениджър
$177K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Мениджър софтуерно инженерство
$186K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Keap is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $185,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Keap is $147,355.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Keap

Свързани компании

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • Staples
  • SecurityScorecard
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси