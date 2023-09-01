Директория на компаниите
KCI Technologies
KCI Technologies Заплати

Заплатата в KCI Technologies варира от $56,441 общо възнаграждение годишно за Строителен инженер в долния край до $97,594 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на KCI Technologies. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Строителен инженер
$56.4K
Механичен инженер
$69.7K
МЕП инженер
$83.6K

Проектен мениджър
$97.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в KCI Technologies е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $97,594. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в KCI Technologies е $76,615.

