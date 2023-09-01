Директория на компаниите
KBTG
KBTG Заплати

Диапазонът на заплатите на KBTG варира от $10,841 в общо възнаграждение годишно за UX изследовател в долния край до $44,087 за Маркетинг в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на KBTG. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $22.1K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
Median $17.4K
Бизнес анализатор
$24.9K

Маркетинг
$44.1K
Продуктов мениджър
$30.1K
Анализатор по киберсигурност
$32.7K
UX изследовател
$10.8K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в KBTG, е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $44,087. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в KBTG, е $24,875.

