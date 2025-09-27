Директория на компаниите
Kavak
Kavak Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Mexico в Kavak възлиза на MX$879K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kavak. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна заплата
company icon
Kavak
Software Engineer
Mexico, DF, Mexico
Общо годишно
MX$879K
Ниво
L3
Основна
MX$879K
Stock (/yr)
MX$0
Бонус
MX$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Kavak?

MX$3.09M

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Kavak in Mexico е с годишно общо възнаграждение от MXMX$54,012,244. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kavak за позицията Софтуерен инженер in Mexico е MXMX$16,998,908.

