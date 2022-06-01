Katapult Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Katapult варира от $44,428 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $214,200 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Katapult. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Мениджър анализ на данни
$214K
Специалист по данни
$197K
Продуктов дизайнер
$99.5K

Софтуерен инженер
$44.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Katapult е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $214,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Katapult е $148,255.

