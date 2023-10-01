Директория на компаниите
Kaizengaming
Kaizengaming Заплати

Диапазонът на заплатите на Kaizengaming варира от $16,841 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $66,984 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Kaizengaming. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $59.9K

Фронтенд софтуерен инженер

Продуктов дизайнер
$16.8K
Анализатор по киберсигурност
$18.8K

Ръководител софтуерно инженерство
$67K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Kaizengaming, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $66,984. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Kaizengaming, е $39,343.

