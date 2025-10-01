Директория на компаниите
Kairos Power
Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in San Francisco Bay Area в Kairos Power възлиза на $150K на year.

Средна заплата
Общо годишно
$150K
Ниво
Senior Engineer 1
Основна
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Kairos Power?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Механичен инженер at Kairos Power in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $159,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kairos Power for the Механичен инженер role in San Francisco Bay Area is $105,000.

Други ресурси