JW Player Заплати

Диапазонът на заплатите на JW Player варира от $78,712 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $321,600 за Бизнес развитие в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на JW Player. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Бизнес развитие
$322K
Експерт по данни
$86K
Маркетинг
$84.6K

Продуктов дизайнер
$128K
Продуктов мениджър
$164K
Рекрутер
$104K
Продажби
$271K
Софтуерен инженер
$78.7K
Ръководител софтуерно инженерство
$204K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в JW Player, е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $321,600. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в JW Player, е $128,380.

