Justworks Продуктов мениджър Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in New York City Area в Justworks възлиза на $200K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Justworks. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Общо годишно
$200K
Ниво
Senior Products Manager
Основна
$185K
Stock (/yr)
$15K
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Justworks?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

5%

ГОД 1

15%

ГОД 2

40%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Justworks, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 5% се придобива в 1st-ГОД (5.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (1.25% месечно)

  • 40% се придобива в 3rd-ГОД (3.33% месечно)

  • 40% се придобива в 4th-ГОД (3.33% месечно)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ГОД 1

30%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Justworks, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)

  • 30% се придобива в 2nd-ГОД (2.50% месечно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)

  • 30% се придобива в 4th-ГОД (2.50% месечно)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Justworks in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $250,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Justworks за позицията Продуктов мениджър in New York City Area е $160,000.

