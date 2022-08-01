Директория на компаниите
Jumbo Interactive
Работите тук? Заявете вашата компания

Jumbo Interactive Заплати

Заплатата в Jumbo Interactive варира от $70,794 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $96,938 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Jumbo Interactive. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Бизнес аналитик
$78.3K
Продуктов мениджър
$90.9K
Софтуерен инженер
$70.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Мениджър софтуерно инженерство
$96.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Jumbo Interactive е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $96,938. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jumbo Interactive е $84,621.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Jumbo Interactive

Свързани компании

  • Microsoft
  • PayPal
  • Snap
  • Apple
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси